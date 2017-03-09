Порошенко пожаловался на нехватку украинского языка в телеэфире

Президент Украины Петр Порошенко заявил о низкой представленности украинского языка на телевидении и предложил исправить положение введением законодательных ограничений. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает издание «Гордон».

Глава государства призвал распространить действие соответствующего законодательства на ТВ. «Шаг за шагом доля украинского языка в радиоэфире увеличивается. Вскоре я предложу применить такую же технологию и к телевидению, где присутствие украинского языка недопустимо низкое», — сказал Порошенко.

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Президент подчеркнул, что ранее он потребовал от украинских медиа добровольно увеличить долю государственного языка в эфире. «Летом прошлого года я обращался к телевизионной индустрии с призывом самоорганизоваться в этом вопросе. Не все услышали, следовательно свое слово должен сказать законодатель», — отметил он.

В ноябре 2016-го в Киеве сторонники партии «Свобода» провели митинг против «русификации Украины» около памятника поэту Тарасу Шевченко. Демонстранты потребовали от властей обеспечения защиты украинского языка как единственного государственного в стране.

С того же месяца в стране действует закон, согласно которому квота песен на украинском языке в радиоэфире будет постепенно увеличиваться. Через три года после вступления в силу нормативного акта композиции на государственном языке должны составлять 35 процентов.