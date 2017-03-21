Венгры Закарпатья выступили против украинизации телевидения

Венгерская община Закарпатской области направила обращение президенту Украины Петру Порошенко, в котором говорится, что закон о языковых квотах на телевидении ограничивает права нацменьшинств. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает «Новости Закарпатья».

«Мы инициировали сбор подписей о недопустимости сужения прав национальных меньшинств по пользованию родным языком», — говорится в обращении. Требование поддержали жители 112 населенных пунктов Закарпатской области. «Было собрано 64 069 подписей», — отметил представляющий венгерскую общину депутат Верховной Рады Василий Брензович.

В свою очередь почетный президент Союза венгров Украины Михаил Товт заявил, что подобные законопроекты провоцируют языковой раскол в стране, межэтническое противостояние и вражду.

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10 марта лидеры болгарской, венгерской и польской общин Украины возмутились предложением Порошенко увеличить объем вещания на украинском языке.

Днем раньше глава государства заявил, что украинский язык мало представлен на телевидении, и предложил исправить положение введением квот, уже действующих в отношении радиостанций. Он напомнил, что ранее требовал от украинских вещателей добровольно увеличить в эфире долю государственного языка.

В 2016 году на Украине был принят закон, согласно которому квота песен на украинском языке в радиоэфире будет постепенно увеличиваться. Через три года после вступления нормы в силу композиции на государственном языке должны составлять 35 процентов.