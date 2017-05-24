Донецкий губернатор назвал русский язык элементом гибридной войны

Глава Донецкой военно-гражданской администрации (представитель украинской власти на подконтрольной Киеву части региона) Павел Жебривский объявил русский язык элементом гибридной войны. Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина». Видео выступления доступно на YouTube (с 10-й минуты).

«Если бы не было российской агрессии, если бы русский язык не был одним из ключевых элементов гибридной войны, то эти визги, возможно, были бы справедливы», — заявил Жубривский, комментируя недовольство одобренным Верховной Радой законопроектом о введении обязательной 75-процентной квоты на телевизионное вещание на украинском языке.

Донецкий губернатор добавил, что украинизация на подконтрольной Киеву части Донбасса происходит не с помощью навязывания, а за счет стимулов.

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23 мая руководство украинского холдинга Inter Media Group, в состав которого входят «Интер», «К1», «К2», «Мега», «НТН», Zoom и другие телеканалы, осудило намерение законодателей ввести 75-процентную квоту на обязательное вещание на украинском языке. В заявлении отмечается, что законопроект нарушает права человека. «Русский язык — один из мировых языков. На этом языке миллионными тиражами издана учебная и художественная литература, снято множество качественных фильмов. Нельзя украинцев лишать доступа к такому важному контенту», — подчеркнули в Inter Media Group.

Законопроект о введении обязательной 75-процентной квоты на вещание на украинском языке Верховная Рада приняла во втором чтении 23 мая. Новое ограничение поддержали 269 депутатов — представители почти всех фракций и групп парламента, кроме «Оппозиционного блока».

Отношения между Россией и Украиной резко ухудшились после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Киев регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.