Донецкий губернатор пообещал вознаграждение за украинизацию городов Донбасса

Глава Донецкой военно-гражданской администрации (представитель украинской власти на подконтрольной Киеву части региона) Павел Жебривский объявил конкурс на полную украинизацию городов Донбасса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Мы и дальше будем проводить стратегию на расширение и поддержку украинскости Донбасса. 30 миллионов гривен (около 65 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру») получит на развитие инфраструктуры город, который первым полностью переведет все информационные и рекламные вывески на украинский язык, в том числе и таблички с названиями улиц», — пообещал Жебривский.

Он добавил, что украинизацию решено проводить не только запретами, но и стимулированием. «Здесь важен стратегический результат», — подчеркнул губернатор.

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На Украине проводится политика по вытеснению русского языка из общественной жизни. Так, 20 апреля Киевсовет утвердил решение о полной украинизации сферы обслуживания в городе. Государственный язык стал обязательным для предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности, для официантов и продавцов.

В январе в правительстве выступили в поддержку законопроекта об исключительности украинского языка. Документ был внесен в Верховную Раду ранее в том же месяце. Проект нормативного акта предусматривает, что украинский язык должен стать обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведений.