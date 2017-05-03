На Украине ввели платный экзамен по украинскому для кандидатов в чиновники

Правительство Украины утвердило постановление о платном экзамене по украинскому языку для лиц, желающих стать чиновниками. Об этом в среду, 3 мая, сообщает УНИАН.

Платные услуги по проведению аттестации будут предоставлять высшие учебные заведения, которые осуществляют подготовку в сфере публичного управления и администрирования. Сдавшие экзамен будут получать свидетельства о свободном владении украинским.

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От экзамена освобождены те, кто имеет школьный аттестат с оценкой «5» (или «10», если аттестат получен после 2000 года) по украинскому языку, диплом вуза с оценкой «отлично» по этому же предмету или по специальности «Филология».

Экзамен состоит из письменной части — теста и перевода текста и устной — диалог и монолог на заданные темы.

В феврале советник президента Украины и руководитель Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин заявил, что стране необходим следующий этап украинизации.

В январе в кабине министров выступили в поддержку законопроекта об исключительности украинского языка. Документ был внесен в Верховную Раду ранее в том же месяце. Проект нормативного акта предусматривает, что украинский язык должен стать обязательным для всех органов госвласти и местного самоуправления, дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведений.