Радикал заявил о неприемлемости русского языка для патриотов Украины

Лидер украинской националистической партии «Братство» (признана экстремистской и запрещена на территории России) Дмитрий Корчинский заявил, что каждое слово на русском — пуля в сердце Украины, даже если оно сказано в поддержку страны. Об этом он в пятницу, 21 апреля, написал в Facebook.

Так политик прокомментировал заявление рок-музыканта Олега Скрипки о гетто для тех, кто не учит украинский. «Язык — это оружие. Каждое слово на языке оккупантов — пуля в сердце Украины, даже если это слово за Украину. Скрипка имеет право на сто процентов», — высказал мнение Корчинский.

Ранее 21 апреля глава украинского МВД Арсен Аваков подверг критике слова Скрипки. «Фальшивый перл о не говорящих по-украински людях — особенно омерзителен», — выразил свое отношение к словам музыканта министр.

20 апреля Скрипка сказал, что людей, которые живут на Украине и не могут выучить украинский язык, следует отправить собрать в гетто. Он также добавил, что такие граждане имеют низкий коэффициент интеллекта, и им ставят диагноз «дебилизм». Позднее он заявил, что на самом деле предлагал помогать русскоязычным гражданам Украины, предоставляя им образовательную поддержку.

Певец извинился перед теми, кого задели его слова о гетто для русскоязычных.