Аваков осудил Скрипку за предложение создать гетто для не владеющих украинским

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подверг критике солиста украинской группы «Вопли Видоплясова» Олега Скрипку за его предложение «создать гетто» для тех, кто не способен выучить государственный язык.

«С тех, кто несет искусство людям, и спрос особый. Поэтому сегодняшний фальшивый перл певца Скрипки о не говорящих по-украински людях — особенно омерзителен. Мне жаль, что он заговорил о гетто в Украине — в стране, где свобода была и, уверен, останется главным императивом для просвещенного человека!» — написал Аваков в своем Twitter по-русски и по-украински.

Ранее Скрипка, ранее заявил, что «надо создать гетто» для тех, кто не может выучить украинский язык. Музыкант также подчеркнул, что такие люди социально опасны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила новый слоган для музыкального конкурса «Евровидение-2017» в Киеве. «Это надо оформить в виде растяжек и повесить от аэропорта Борисполь до Крещатика: "Приветствуем участников "Евровидения". Чувствуйте себя как в Европе: мы строим гетто для дебилов, которые не говорят по-украински. Welcome to Ukraine!"» — написала Захарова в своем Facebook.