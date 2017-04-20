Олег Скрипка призвал отправлять в гетто не способных выучить украинский

Украинский рок-музыкант Олег Скрипка заявил, что людей, которые живут на Украине, но не могут выучить украинский язык, нужно собрать в гетто, поскольку они «дебилы» и социально опасны. Об этом в четверг, 20 апреля, лидер группы «Вопли Видоплясова» сообщил во время встречи с юными журналистами, передает «Украинская правда».

«Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дебилизм". Надо их отделить, потому что они социально опасны, надо создать гетто для них», — сказал Скрипка. По его словам, неспособным овладеть украинским языком будет оказываться помощь. «На волонтерских началах будем петь им "Владимирский централ"», — добавил музыкант.

Также рокер отметил, что хотел бы, чтобы украинский язык стал господствующим в обществе. «Я хотел бы жить в полностью украиноязычной культурной среде. Вокруг себя я это реализую: я общаюсь с лучшими украинцами, я беру на работу в свой штат украиноязычных профессионалов», — подчеркнул Скрипка. Он заметил, что тот, кто не владеют украинским, «имеет полное право искать работу в других краях».

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16 апреля сообщалось, что украинскую писательницу и общественного деятеля Ларису Ницой возмутило использование русского слова «кулич». Она отметила, что раньше никогда не слышала этого слова, однако теперь украинцы все активнее употребляют его в речи вместо украинского «паска». «В этом году в Киеве нашествия куличей. (...) Может, прогрессирует языковая шизофрения?» — заявила писательница.

В декабре 2016-го Лариса Ницой устроила скандал из-за того, что продавщица в супермаркете заговорила с ней на русском языке, а не на украинском. За это писательница швырнула в кассиршу мелочью, которую ей дали в качестве сдачи.

Олег Скрипка — украинский рок-музыкант и общественный деятель, лидер группы «Вопли Видоплясова». В 2005 году ему присвоено звание Заслуженного артиста Украины. Регулярно делал заявления об исключительности украинского языка в стране.

Лариса Ницой — украинская детская писательница-сказочница, автор книг «Зайчикове щастя», «Ярик векалка» и «Страшне Страховисько». Известна своей русофобской позицией.