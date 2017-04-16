Культура
 

Украинская писательница назвала использование слова «кулич» языковой шизофренией

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Лариса Ницой
Лариса Ницой

Украинскую писательницу и общественного деятеля Ларису Ницой возмутило использование русского слова «кулич». Об этом в воскресенье, 16 апреля, она написала в своем Facebook.

Она отметила, что раньше никогда не слышала этого слова, только видела его в словарях, но теперь украинцы все активнее употребляют его в речи вместо украинского «паска».

«В этом году в Киеве нашествия куличей. Откуда оно и взялось, не представляю. В прошлом году уже кое-где встречались, а в этом году, как саранча, куда ни пойди. (...) Может, прогрессирует языковая шизофрения?» — заявила писательница.

Ницой также обратилась к украинцам, которые представляются на русский лад. «Почему ваши украинские фамилии подписаны русскими буквами? Ваши бабушки говорили на украинском», — добавила она.

В декабре 2016-го Лариса Ницой устроила скандал из-за того, что продавщица в супермаркете заговорила с ней на русском языке, а не на украинском. За это писательница швырнула в кассиршу мелочью, которую ей дали в качестве сдачи.

Лариса Ницой — украинская детская писательница-сказочница, автор книг «Зайчикове щастя», «Ярик векалка» и «Страшне Страховисько». Известна своей русофобской позицией.

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