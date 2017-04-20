Захарова придумала для «Евровидения» слоган о не говорящих по-украински дебилах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила новый слоган для музыкального конкурса «Евровидение-2017» в Киеве. Соответствующий пост она опубликовала в своем Facebook в четверг, 20 апреля.

«Это надо оформить в виде растяжек и повесить от аэропорта Борисполь до Крещатика: "Приветствуем участников "Евровидения". Чувствуйте себя как в Европе: мы строим гетто для дебилов, которые не говорят по-украински. Welcome to Ukraine!"» — написала Захарова.

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Так представитель МИД прокомментировала слова солиста украинской группы «Вопли Видоплясова» Олега Скрипки, ранее заявившего, что «надо создать гетто» для тех, кто не может выучить украинский язык. Музыкант также подчеркнул, что такие люди социально опасны.

Ранее в апреле украинская писательница Лариса Ницой возмутилась тем, что в стране все чаще используют русское слово «кулич». Она назвала языковой шизофренией отказ украинцев говорить на родном языке.