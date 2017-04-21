Скрипка пояснил предложение о создании гетто для русскоязычных

Рок-музыкант Олег Скрипка назвал необходимость изучать государственный язык европейской практикой. Об этом в пятницу, 21 апреля, он написал на своей странице в Facebook.
«Мы на Украине живем в искаженном мире. Украиноязычные граждане не имеют достаточно книг на украинском, фильмов, интернет-контента, отсутствует возможность общаться, обучать и воспитывать детей. Украиноязычные украинцы живут в своем маленьком бесправном гетто», — пожаловался он.
Он добавил, что предлагает помогать русскоязычным украинцам, предоставляя им образовательную поддержку. «В то время, когда законодательство соседнего государства даже не дает возможности пересечь российскую границу без сертификата о знании русского», — сказал музыкант, не пояснив, откуда у него такие сведения.
Ранее в этот же день министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подверг Олега Скрипку критике. «Сегодняшний фальшивый перл о не говорящих по-украински людях — особенно омерзителен. Мне жаль, что он заговорил о гетто в Украине — в стране, где свобода была и, уверен, останется главным императивом для просвещенного человека!» — возмутился глава МВД.
20 апреля Скрипка сказал, что людей, которые живут на Украине и не могут выучить украинский язык, нужно собрать в гетто. По его словам, такие граждане имеют низкий IQ, им ставят диагноз «дебилизм».