Скрипка пояснил предложение о создании гетто для русскоязычных

Рок-музыкант Олег Скрипка назвал необходимость изучать государственный язык европейской практикой. Об этом в пятницу, 21 апреля, он написал на своей странице в Facebook.

«Мы на Украине живем в искаженном мире. Украиноязычные граждане не имеют достаточно книг на украинском, фильмов, интернет-контента, отсутствует возможность общаться, обучать и воспитывать детей. Украиноязычные украинцы живут в своем маленьком бесправном гетто», — пожаловался он.

Материалы по теме И Дорна, и задорно Почему артисты и спортсмены становятся врагами Украины

Он добавил, что предлагает помогать русскоязычным украинцам, предоставляя им образовательную поддержку. «В то время, когда законодательство соседнего государства даже не дает возможности пересечь российскую границу без сертификата о знании русского», — сказал музыкант, не пояснив, откуда у него такие сведения.

Ранее в этот же день министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подверг Олега Скрипку критике. «Сегодняшний фальшивый перл о не говорящих по-украински людях — особенно омерзителен. Мне жаль, что он заговорил о гетто в Украине — в стране, где свобода была и, уверен, останется главным императивом для просвещенного человека!» — возмутился глава МВД.

20 апреля Скрипка сказал, что людей, которые живут на Украине и не могут выучить украинский язык, нужно собрать в гетто. По его словам, такие граждане имеют низкий IQ, им ставят диагноз «дебилизм».