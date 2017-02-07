Советник Порошенко заявил о необходимости дальнейшей украинизации страны

Советник президента Украины и директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин заявил о необходимости следующего этапа украинизации в стране. Об этом он сказал в интервью агентству «Укринформ».

«Государственный язык должен быть один, это основа национального самоопределения, но решать "языковый вопрос" нужно крайне осторожно», — отметил он. По словам Горбулина, это задача интеллигенции страны. «Обнимайте за плечи украинскую интеллигенцию и украинскую науку и мягко вводите каждый следующий этап украинизации», — призвал советник.

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В январе вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко выступил в поддержку законопроекта об исключительности украинского языка. Документ был внесен в Верховную Раду ранее в том же месяце.

Проект нормативного акта предусматривает, что украинский язык должен стать обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведений. Кроме того, исключительно украинский язык должен использоваться на всех культурно-массовых мероприятиях, в сфере обслуживания, являться языком СМИ и книгопечатания. За использование русского языка и языков нацменьшинств предусматриваются штрафы.

В декабре 2016-го советник министра внутренних дел Украины Илья Кива заявил, что жителей Донбасса необходимо насильно украинизировать.