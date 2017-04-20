Киевских официантов и продавцов обязали говорить с клиентами по-украински

Киевсовет в первом чтении утвердил решение о полной украинизации сферы обслуживания в городе. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает сайт 44.ua.

Как отметил депутат Юрий Сиротюк, государственный язык станет обязательным для предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности. «Также рекламные объявления, вывески, плакаты, афиши, сообщения и другие формы аудио- и визуальной продукции, ценники должны выполняться на украинском языке. Если вывеска отражена на иностранном языке, то установка ее должна быть разрешена только с указанием перевода на украинский язык или транслитерации равновеликим шрифтом», — подчеркнул парламентарий.

Депутат заявил, что решение совета необходимо для защиты прав украиноязычного населения Киева. «В сфере обслуживания часто возникают конфликтные ситуации, когда по просьбе посетителя обслуживать его на украинском языке персонал не может ему в соответствующей форме ответить», — пояснил Сиротюк.

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В феврале советник президента Украины и директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин высказал мнение о необходимости следующего этапа украинизации в стране. «Государственный язык должен быть один, это основа национального самоопределения, но решать "языковый вопрос" нужно крайне осторожно», — объяснил он.

В январе в правительстве выступили в поддержку законопроекта об исключительности украинского языка. Документ был внесен в Верховную Раду ранее в том же месяце. Проект нормативного акта предусматривает, что украинский язык должен стать обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведений.