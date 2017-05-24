Депутат Рады призвал вести языковую политику по примеру Гитлера

Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук заявил, что русский язык должен быть частично сохранен в общественном пространстве. Об этом в среду, 24 мая, он сказал в эфире телеканала ZIK в ходе обсуждения принятых парламентом квот, согласно которым 75 процентов контента на телеканалах должно быть на украинском.

Себя народный избранник назвал сторонником стопроцентных квот на украинский язык. Он, однако, поставил под сомнение, что такое решение будет благожелательно воспринято в Крыму (Киев не признает воссоединение полуострова с Россией), на юго-востоке страны (неподконтрольные Киеву территории Донбасса). «Я не говорю, что он [русский язык] должен быть в Киеве, Львове, Василькове, Харькове. Я говорю, что он должен быть на оккупированных территориях. Потому что Гитлер когда оккупировал нашу территорию, он же к нам обращался не на немецком, а на украинском, на русском — к нашим прадедам и дедам», — сказал Мосийчук.

Ранее в этот же день губернатор Донецкой области (подконтрольной Киеву части региона) Павел Жебривский объявил русский язык элементом гибридной войны.

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23 мая руководство украинского холдинга Inter Media Group, в состав которого входят «Интер», «К1», «К2», «Мега», «НТН», Zoom и другие телеканалы, осудило намерение законодателей ввести 75-процентную квоту на обязательное вещание на украинском языке. В заявлении отмечается, что законопроект нарушает права человека. «Русский язык — один из мировых языков. На этом языке миллионными тиражами издана учебная и художественная литература, снято множество качественных фильмов. Нельзя украинцев лишать доступа к такому важному контенту», — подчеркнули в Inter Media Group.

Законопроект о введении обязательной 75-процентной квоты на вещание на украинском языке Верховная Рада приняла во втором чтении 23 мая. Новое ограничение поддержали 269 депутатов — представители почти всех фракций и групп парламента, кроме «Оппозиционного блока».