Жена актера Лютого запретила ему говорить с детьми на украинском языке

Украинская телеведущая Снежана Егорова не позволила своему бывшему супругу, актеру и писателю Антону Мухарскому (сам себя он называет Антин, псевдоним Орест Лютый) разговаривать с их детьми на украинском языке, подчеркнув, что ее дети говорят на русском. Ссору с бывшей женой актер снял на видео, после чего опубликовал его на личной странице в Facebook.

«Мои дети говорят на русском языке. Я вас в дом не пускаю, у нас дома существуют определенные правила», — сказала Егорова.

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25 мая депутат Киевского городского совета Игорь Мирошниченко призвал за использование русского языка в украинских школах бить учителей и учеников батогами. «Иногда можно и к батогу, потому что если в украиноязычной школе учителя позволяют себе разговаривать на русском языке, то они показывают плохой пример детям. Безусловно», — заявил Мирошниченко.

В тот же день губернатор Донецкой области (подконтрольной Киеву части региона) Павел Жебривский объявил русский язык элементом гибридной войны.

23 мая Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о введении обязательной 75-процентной квоты на вещание на украинском языке. Новое ограничение поддержали 269 депутатов — представители почти всех фракций и групп парламента, кроме «Оппозиционного блока».