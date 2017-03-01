Певец Лютый предложил отделить «больной» Донбасс от Украины стеной и рвом

Украинский певец и актер Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый) заявил, что Украина должна отгородиться от самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стеной и рвом. Об этом в среду, 1 марта, он сказал порталу «Обозреватель».

«Я считаю, что это должна быть огороженная земля, как когда-то зачумленные территории ограждали и на какое-то время оставляли их на карантине. Потому что "русский мир" — это бацилла и болезнь», — заявил Мухарский. Он добавил, что для переселения немногочисленных проукраинских жителей Донбасса следует разработать специальную государственную программу. «Дать полгода на переселение, поставить стену и все», — сказал исполнитель.

Он добавил, что не считает потерю Донбасса и Крыма печальным событием. «Эти территории потеряны, причем давно. И не надо делать из этого трагедию», — призвал певец.

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Ранее в этот же день власти ДНР и ЛНР перевели под внешнее управление украинские предприятия, находящиеся на территории республик. Глава ДНР Александр Захарченко объяснил это необходимостью вновь запустить работу на предприятиях, которые были остановлены из-за устроенной украинскими радикалами блокады.

В конце января украинские националисты начали торговую блокаду республик Донбасса. Из-за их действий Украина перестала получать необходимое количество угля, что привело к чрезвычайному режиму в энергетике в стране. Активисты отказываются вести переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и обещают расширить «географию» контролируемых ими территорий.

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