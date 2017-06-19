Проглотили язык

В Верховную Раду внесли законопроект, призванный сделать украинский язык обязательным во всех сферах жизни. Согласно инициативе, продавцы в магазинах, официанты в ресторанах, врачи и медсестры в больницах, педагоги в детсадах и школах должны говорить только по-украински. Соответственно и отвечать им тоже предписывается на «мове». Те же, кто пренебрежительно отнесется к языковой новации, ответят рублем или собственной свободой — за нарушение закона предусматриваются штрафы и уголовная ответственность вплоть до тюремного заключения. Следить за исполнением норматива, а значит за тем, кто и как говорит, будут специальные инспекторы. Как принятие нового закона перекроит языковую политику Украины и что на это ответят жители страны, разбиралась «Лента.ру».

Со второй попытки

Сделать Украину еще более украинской в стране принимаются не впервые. В январе парламентарии уже подступали к тотальной украинизации общества. Тогда 35 депутатов Рады во главе с вице-премьером Вячеславом Кириленко предлагали к рассмотрению «закон, гарантирующий право украинцев получать все услуги на украинском языке». Их поддерживали некоторые общественные деятели.

Так, известный киевский издатель Иван Малкович заявлял, что «носителей украинского языка до сих пор считают странными аборигенами». По его словам, те, кто в быту говорят на государственном языке, нередко оказываются изгоями. Издатель подчеркнул, что он был бы счастлив слышать украинскую речь везде и всегда — от общественных учреждений и супермаркетов до радио и телевидения.

Материалы по теме Ще не вмерла Как Киев насаждает на юго-востоке страны любовь к «мове» и Украине

Частично мечта киевского книгопечатника сбылась. Сначала на украинском радио, а потом и на телевидении узаконили квоты, согласно которым львиную долю времени вещание должно вестись на государственном языке. В частности, в телеэфире с октября 2017-го 75 процентов передач станут транслироваться по-украински. На радио 25 процентов песен обязаны исполняться на украинском еще с ноября 2016-го. «Уже сегодня каждая четвертая песня на украинском радио будет на украинском языке», — похвастался в соцсетях президент страны Петр Порошенко, подписав соответствующий закон. При этом осенью 2018-го доля украинских песен в радиоэфире достигнет 35 процентов.

С магазинами и ресторанами оказалось сложнее. Зимой инициатива парламентариев, ратующих за повальную украинизацию быта, не нашла должной поддержки в Раде и на время забылась. Однако ее реинкарнация оказалась не за горами.

Бегом по сцене

Над внесенным в Раду законопроектом трудились вдвое больше депутатов, в результате от предыдущего он отличается еще более жесткими нормами. Один из авторов инициативы — парламентарий Николай Княжицкий — уверен, что их творение «объединит общество и сделает его сильнее». Кстати, официально целью языкового законопроекта прописано «развитие украинского языка как языка титульной нации».

Кто же окажется на передовой языкового усиления? В случае принятия закона украинский язык станет обязательным для педагогического состава дошкольных, школьных и высших учебных заведений. Отмечается, что общение, преподавание, внешнее независимое оценивание, тесты и экзамены в учреждениях образования должны проходить исключительно на государственном языке. Правда, вузам сделали послабление — они будут иметь право использовать языки ... Евросоюза. Аналогичные нововведения ждут и научную среду. Например, защитить кандидатскую диссертацию можно будет только на украинском языке. А вот докторскую, с согласия ученого совета, можно писать и на языках ЕС.

Украинизация в значительное мере касается системы образования Фото: Владимир Синдеев / ТАСС

Следующими в языковом «завинчивании гаек» стали работники культуры. Согласно инициативе концерты, спектакли, выставки, музейные экспозиции должны проводиться на украинском языке. По-украински следует писать и афиши. Использование слов на другом языке разрешается при обязательном дублировании в украинской транскрипции. А если на сцене выступает артист, не говорящий по-украински, требуется обеспечить перевод его выступления.

Примечательно, что украинскими субтитрами должны сопровождаться даже театральные постановки на иностранных языках. Правда, в законопроекте нет ни слова о том, как это выполнить технически. Не исключено, что служащих театра заставят пробегать по сцене с плакатами, на которых будут написаны реплики на украинском языке.

Кино украинцы тоже должны смотреть на государственном языке. Если в фильмах есть иноязычные реплики, они должны быть озвучены по-украински. Причем иностранной речи должно быть не больше 15 процентов от продолжительности всех диалогов актеров.

От Кыива до Запорижжя

Полностью перейти на украинский обяжут и медиков. Они должны будут не только общаться с пациентами по-украински, но и вести на государственном языке истории болезней. На государственном языке заговорят также все предприятия потребрынка — магазины, рестораны, кафе, химчистки, ремонтные мастерские и прочие. Законодатели не обошли вниманием даже интернет-торговлю: сайты виртуальных магазинов тоже должны представлять информацию по-украински. Торговые работники будут обязаны позаботиться и о маркировке товаров — все этикетки должны выполняться или дублироваться на государственном языке.

Курс Киева на украинизацию активно поддерживают националисты Фото: Мария Фролова / ТАСС

Говорить по-украински заставят судей, прокуроров, адвокатов и других участников судебных процессов. Также на государственном языке должны оформляться все процессуальные документы. Правда, во время заседания суда может использоваться и другой язык, но лишь при наличии переводчика.

Украинский предлагается сделать обязательным и для всех СМИ. Передачи на других языках должны дублироваться, в прямом эфире телерадиокомпания обязана обеспечить синхронный перевод. Газеты и журналы также должны издаваться на украинском языке, можно с переводом, но при условии, что он полностью идентичен украиноязычному оригиналу.

Интересно, что на украинский манер потребуется произносить и имена собственные. Так, Верховную Раду нельзя будет называть Верховным Советом, столицу Украины следует именовать Кыивом, а Запорожье может звучать только как Запорижжя.

Главный по языку

В случае принятия нового закона следить за его исполнением станет специальный орган — Центр украинского языка. Он же будет проверять чиновников на знание госязыка и выдавать им соответствующие сертификаты. Кроме того, в стране появится уполномоченный по защите украинского языка, которого раз в пять лет будет назначать кабинет министров. В структуре центра введут должность так называемого языкового инспектора. Занимать ее смогут дипломированные филологи или юристы. Инспекторы получат право устраивать соответствующие проверки в случае жалоб граждан или по собственной инициативе и составлять протоколы за нарушение нового языкового законодательства.

Несмотря на внедрение украинского языка во все сферы, в быту многие жители Украины продолжают использовать русский Фото: Владимир Синдеев / ТАСС

И, самое главное, публичное унижение или пренебрежение к украинскому языку закон предлагает наказывать, как и попрание других государственных символов или подстрекательство к госперевороту — от штрафа в 850 гривен (1877 рублей) до лишения свободы на срок до трех лет.

Насильно мил не будешь

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что среди его задач — «функционирование государственного языка как инструмента объединения украинского общества, средства укрепления государственного единства и территориальной целостности Украины». Вместе с тем большинство экспертов сходятся во мнении, что его принятие приведет к прямо противоположному результату. «Он спровоцирует раскол страны. Если президент занял такую позицию, что молчаливо соглашается на самые радикальные, самые полярные, самые скандальные инициативы, это означает только одно — президент начал свою избирательную кампанию, пытаясь изобразить из себя "сверхпатриота"», — отмечает политолог Андрей Золотарев.

Материалы по теме Язык из Киева уберем Как на Украине искореняют русскоязычность с младых ногтей

Его коллега Руслан Бортник напоминает о Конституции Украины, гарантирующей нацменьшинствам право обучаться на родном языке. Он подчеркивает, что законопроект противоречит не только главному закону страны, но и Конвенции по правам человека. «Если проект примут, Донбасс и Крым никогда не вернутся в Украину — этот проект только отдалит эти регионы», — резюмирует он.

При этом бывший министр юстиции Елена Лукаш уверена, что эта инициатива обязательно станет законом. Несмотря на то, что миллионы украинцев думают и говорят по-русски. «Институт Гэллапа оценивал их (русскоговорящих) количество в 83 процента. Какая глупость заставлять использовать украинский насильно!» — с горечью отметила она.