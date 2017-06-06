Порошенко подписал закон об украинизации телевидения в стране

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении 75-процентной квоты на использование украинского языка в телеэфире. Об этом глава государства рассказал во вторник, 6 июня, на встрече с журналистами, передает пресс-служба украинского лидера.

Он выразил благодарность работникам СМИ за идею о введении языковых квот. «Здесь пальму первенства готов отдать вам. Это ваша инициатива и предложения, которые я только поддержал. Народные депутаты блестяще сработали, и я имел большое удовольствие и большую честь подписать (закон — прим. «Ленты.ру»)», — заявил Порошенко.

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23 мая Верховная Рада проголосовала за принятие данного закона. Спикер украинского парламента Андрей Парубий объяснил необходимость введения новой нормы защитой национальной безопасности.

В марте лидеры болгарской, венгерской и польской общин Украины возмутились предложением украинских властей увеличить объем вещания на украинском языке. С идеей подобной законодательной инициативы Порошенко выступил ранее в том же месяце.