Рестораны, аптеки и магазины в Херсонской области оштрафовали за русский язык

В Херсонской области рестораны, магазины и аптеки оштрафовали за обслуживание на русском языке. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности продуктов и защиты потребителей.

«За последний период в главное управление Госпродпотребслужбы в Херсонской области поступило около 10 жалоб относительно нарушения работниками предприятий ресторанного хозяйства, сферы торговли, аптек требований закона Украины "О языках"», — говорится в пресс-релизе государственного органа.

Отмечается, что все жалобы подавал один человек. Он утверждал, что информация, указанная в меню, на выставочных ярлыках, в кассовых чеках, изложена на русском языке, персонал заведений ресторанного хозяйства во время обслуживания клиентов общается на русском языке.

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После проверки контрольными органами на все заведения были наложены административные взыскания.

25 мая депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко призвал бить батогами за использование русского языка в украинских школах.

Ранее в том же месяце украинская писательница и общественный деятель Лариса Ницой заявила, что в Киеве стал заметен процесс украинизации. Такой вывод она сделала после посещения ресторана, где в 2016 году ее обслужили на русском. По словам Ницой, после ее требований вся сеть ресторанов «заговорила» на государственном языке.