Рестораны, аптеки и магазины в Херсонской области оштрафовали за русский язык

В Херсонской области рестораны, магазины и аптеки оштрафовали за обслуживание на русском языке. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности продуктов и защиты потребителей.
«За последний период в главное управление Госпродпотребслужбы в Херсонской области поступило около 10 жалоб относительно нарушения работниками предприятий ресторанного хозяйства, сферы торговли, аптек требований закона Украины "О языках"», — говорится в пресс-релизе государственного органа.
Отмечается, что все жалобы подавал один человек. Он утверждал, что информация, указанная в меню, на выставочных ярлыках, в кассовых чеках, изложена на русском языке, персонал заведений ресторанного хозяйства во время обслуживания клиентов общается на русском языке.
После проверки контрольными органами на все заведения были наложены административные взыскания.
25 мая депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко призвал бить батогами за использование русского языка в украинских школах.
Ранее в том же месяце украинская писательница и общественный деятель Лариса Ницой заявила, что в Киеве стал заметен процесс украинизации. Такой вывод она сделала после посещения ресторана, где в 2016 году ее обслужили на русском. По словам Ницой, после ее требований вся сеть ресторанов «заговорила» на государственном языке.