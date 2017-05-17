Детская писательница обрадовалась заметной украинизации Киева

Украинская писательница и общественный деятель Лариса Ницой заявила, что в Киеве стал заметен процесс украинизации. Об этом в среду, 17 мая, она сообщила на своей странице в Facebook.

Писательница поделилась впечатлениями от общения с официантом заведения, где в прошлом году ее обслужили на русском. По словам Ницой, после ультиматума, который она поставила администрации, вся сеть ресторанов «заговорила» на государственном языке. Общественный деятель отметила, что от удивления попросила ее ущипнуть.

«Оставили двойные чаевые. Написали благодарность. Киев потихоньку меняется. Когда-то здесь будет украинская Украина», — подчеркнула Ницой.

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16 апреля Ницой возмутилась в соцсетях использованием украинцами русского слова «кулич». Она отметила, что раньше никогда не слышала этого слова, только видела его в словарях. «В этом году в Киеве нашествия куличей. Откуда оно и взялось, не представляю. Может, прогрессирует языковая шизофрения?» — заявила писательница.

В декабре 2016-го она устроила скандал из-за того, что продавщица в супермаркете заговорила с ней на русском языке, а не на украинском. За это писательница швырнула в кассиршу мелочью, которую ей дали в качестве сдачи.

Лариса Ницой — украинская детская писательница-сказочница, автор книг «Зайчикове щастя», «Ярик векалка» и «Страшне Страховисько». Известна своей русофобской позицией.