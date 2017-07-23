Журналиста выгнали с передачи за отказ говорить по-украински

Украинского журналиста и блогера Юрия Романенко выгнали с передачи «Прямым текстом» на канале ZIK за отказ говорить на государственном языке. Видео инцидента на своей странице в Facebook опубликовал активист Егор Гуськов.

Романенко начал отвечать на вопрос ведущего Остапа Дроздова на русском языке, однако тот прервал его речь и попросил говорить на украинском. На замечание блогер ответил, что не хочет этого делать. После этого Дроздов попросил его положить микрофон и удалиться из студии. До этого вся дискуссия велась на украинском языке.

Видео: Єгор Гуськов / Facebook

Программа «Прямым текстом» вышла в эфир вечером 20 июля. Основной темой передачи стал законопроект, в котором предлагается читать молитву «Отче наш» сразу после открытия пленарных заседаний в Верховной Раде. Документ был зарегистрирован в украинском парламенте 14 июля.

Анонсируя новый выпуск в своем Facebook, Дроздов сообщил, что в обсуждении примут участие «очень вдумчивые, по-настоящему глубокие гости». Помимо остроязычного, по словам ведущего, Романенко речь шла о православном философе Георгии Коваленко, секретаре Священного Синода УПЦ КП (Украинская православная церковь Киевского патриархата) Евстратии Зоре и «истинном мусульманине» Мохаммаде Фараджаллаахе.