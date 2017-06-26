Тимошенко назвала возможный срок распада Украины

Глава фракции «Батькивщины» в Верховной Раде Юлия Тимошенко заявила, что Украина может прекратить существование до 2019 года, если в стране не будут проведены досрочные парламентские и президентские выборы. Об этом в понедельник, 26 июня, она сказала во время поездки во Львовскую область, передает портал «Обозреватель».

«Если не провести внеочередные выборы парламента и президента, боюсь, что до 2019 года от Украины не останется и костей. Должна вам сказать: то, что делает это так называемое большинство [депутатов и чиновников] из украинцев, — это не жизнь», — заявила Тимошенко.

Она добавила, что причинами развала страны могут стать «античеловеческие» пенсионная и медицинская реформы, а также попытки узаконить продажу сельскохозяйственной земли. «У меня такое впечатление, что авторы этих реформ хотят оставить на Украине не более 10 миллионов граждан», — подчеркнула лидер «Батькивщины».

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22 июня второй президент Украины Леонид Кучма, представляющий Киев в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке страны, заявил, что экономика страны разваливается. «Мы об экономике вообще забыли, мы разваливаемся начисто! Мы становимся сырьевым придатком. У нас металлургия осталась, химия, сельское хозяйство. Высоких технологических производств практически нет», — сообщил он.

В начале июня социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты исследования, согласно которому большинство жителей Украины — 85 процентов — считают, что страна находится в состоянии хаоса. 75 процентов респондентов согласились с тем, что страна находится в стадии распада, 17 процентов выразили противоположное мнение. 65 процентов опрошенных главными причинами состояния, в котором находится Украина, назвали непрофессионализм и коррупцию действующей власти. Опрос проводился по всей территории страны (кроме неподконтрольной Киеву части Донбасса) в мае, были получены ответы двух тысяч человек.