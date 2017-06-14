Жители Украины признали нахождение страны в состоянии распада и хаоса

Большинство жителей Украины — 85 процентов — считают, что страна находится в состоянии хаоса. Об этом говорят результаты исследования социологической группы «Рейтинг», отчет об итогах опроса был опубликован в среду, 14 июня.

«С утверждением, что Украина сегодня находится в состоянии хаоса, соглашаются 85 процентов опрошенных (10 процентов не согласны, 4 процента — не определились)», — говорится в итоговом документе.

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Как отмечают социологи, 75 процентов респондентов согласны с тем, что страна находится в стадии распада, 17 процентов придерживаются противоположного мнения. 65 процентов опрошенных главными причинами состояния, в котором находится Украина, назвали непрофессионализм и коррупцию действующей власти.

Опрос проводился по всей территории страны (кроме неподконтрольной Киеву части Донбасса) в мае, были получены ответы двух тысяч человек.

В декабре 2016-го социологи опубликовали данные исследования, согласно которым большинство украинцев считают высокой или вероятной возможность повторения Майдана в ближайшее время. При этом 44,1 процента опрошенных были против повторения событий 2013-2014 годов.