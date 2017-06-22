Кучма возмутился вставшей на колени перед европейцами Украиной

Второй президент Украины Леонид Кучма, представляющий Киев в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке страны, заявил, что украинская экономика разваливается. Об этом он сказал в ходе выступления на открытии международного форума, передает телеканал «112 Украина».

«Мы об экономике вообще забыли, мы разваливаемся начисто! Мы становимся сырьевым придатком. У нас металлургия осталась, химия, сельское хозяйство. Высоких технологических производств практически нет. Куда мы идем?» — возмутился Кучма.

Он добавил, что Киев крайне мало выгоды извлек из зоны свободной торговли с ЕС. «Чем мы торгуем с Европой? Посмотрите статистику. Пшеница — в сельском хозяйстве практически больше ничего. Медом еще. За первый квартал мы практически все квоты выбрали. А теперь вы смотрите, как европейцы ставят нас на колени: "Давайте лес рубите и везите к нам"», — сказал бывший глава государства.

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В марте сообщалось, что Украина полностью использовала беспошлинные квоты на экспорт в Европейский союз основных групп товаров в первом квартале 2017 года.

В конце 2016 года газета The New York Times писала, что за год после вступления Украины в зону свободной торговли с ЕС экономика страны понесла большие потери, в частности проблемы коснулись аграрного сектора. Основной ущерб наносят устанавливаемые Евросоюзом квоты на поставку продукции.

Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС было подписано в 2014 году. Согласно документу, Украина получила право без пошлин поставлять в ЕС 36 товарных позиций в рамках утвержденных объемов тарифных квот, а для других групп товаров были снижены ставки ввозных таможенных пошлин.