Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, депутат Верховной Рады Украины Георгий Логвинсий заявил, что Россия готова отдать Крым Киеву для того, чтобы создать украинским властям проблемы. Об этом он сказал в интервью изданию «Обозреватель», опубликованном в четверг, 6 апреля.

По словам Логвинского, Москва ждет передачи полуострова вместе с Донбассом под контроль Киева, желая развала Украины. «Они будут играть на взрыв страны изнутри. Россия надеется, что мы захлебнемся проблемами, которые получим вместе с Донбассом. Я вам больше скажу, они вполне готовы отдать и контроль над Крымом», — высказал мнение парламентарий.

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В последнее время ряд украинских политиков вопреки официальной риторике Киева предлагают отказаться от притязаний на полуостров. В январе депутат Рады Надежда Савченко заявила, что Киев сможет вернуть территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик только при временном отказе от Крыма. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ в очередной раз напомнил, что статус российских регионов, в том числе Крыма, не подлежит обсуждению.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Киев не признал итоги плебисцита. Москва утверждает, что процедура соответствовала нормам международного права и напоминают, что вопрос о принадлежности региона закрыт.

Украинские власти регулярно обвиняют Россию в агрессивных действиях. в частности, в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. Москва опровергает эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.