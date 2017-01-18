Кремль прокомментировал идею Савченко «сдать Крым» в обмен на Донбасс

Статус российских регионов, в том числе Крыма, не подлежит обсуждению, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в среду, 18 января, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Этот вопрос является абсолютно недискуссионным и неоспоримым для Российской Федерации. Мы не обсуждаем статус, положение и будущее российских регионов — это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было», — сказал Песков. Таким образом он прокомментировал предложение депутата Верховной Рады Надежды Савченко, обращенное к киевским властям, отказаться от Крыма, чтобы «забрать» Донбасс.

В то же время представитель Кремля подчеркнул, что Москва делает все возможное для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

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17 января Савченко заявила, что «Крым — это очередное Приднестровье». «И чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс — они (киевские власти — прим. «Ленты.ру») оставят оккупированным Крым и заберут Донбасс», — добавила депутат.

16 января замминистра по делам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука сообщил, что процесс возвращения Донбасса под контроль Киева начнется осенью 2017 года.

Крым присоединился к России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты голосования. В Москве, в свою очередь, подчеркивают, что любые дискуссии о территориальной принадлежности региона закрыты.