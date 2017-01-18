Савченко предложила временно «сдать Крым» для возвращения Донбасса

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко считает, что освобождение Донбасса мирным путем возможно только при временном отказе от Крыма. Об этом она заявила в эфире телеканала «112 Украина» во вторник, 17 января.

«Относительно того, что это будет сделано мирным путем, относительно того, что Россия не выдержит санкций — то это обязательно будет сдачей Крыма. На какой-то определенный период, как всегда, это отложится в долгий ящик», — отметила депутат.

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По словам Савченко, «как бы ни кричали и не рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, они должны отказаться от полуострова». «Крым — это очередное Приднестровье. И чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс — они (киевские власти — прим. «Ленты.ру») оставят оккупированным Крым и заберут Донбасс», — добавила она.

Ранее во вторник президент Украины Петр Порошенко попросил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина содействовать Киеву в деле возвращения Крыма и Донбасса.

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16 января замминистра по делам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что процесс возвращения Донбасса под контроль Киева начнется осенью 2017 года. 2 января он заявил, что Киев вернет Донбасс под свой контроль в 2018 году.

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты голосования. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Россия регулярно отмечает, что вопроса статуса Крыма не существует. В сентябре 2016-го российский президент Владимир Путин подчеркнул, что любые дискуссии о территориальной принадлежности региона закрыты.

Боевые действия в Донбассе начались весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений на юго-востоке страны. Украинские власти регулярно обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва отвергает эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.