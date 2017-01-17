Порошенко попросил Китай помочь с возвращением Крыма и Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко попросил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина содействовать Киеву в деле возвращения Крыма и Донбасса, а также помочь в «пресечении российской агрессии». Об этом во вторник, 17 января, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

«Глава украинского государства выразил надежду, что Китай будет способствовать мирному урегулированию ситуации на Донбассе и пресечению российской агрессии против Украины», — говорится в сообщении о встрече китайского и украинского лидеров на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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5 января заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что Киев не намерен идти на компромисс с Москвой в вопросе урегулирования кризиса в Донбассе.

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты голосования. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Россия регулярно отмечает, что вопроса статуса Крыма не существует. В сентябре 2016-го российский президент Владимир Путин подчеркнул, что любые дискуссии о территориальной принадлежности региона закрыты.

Боевые действия в Донбассе начались весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений на юго-востоке страны. Украинские власти регулярно обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва отвергает эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.