Порошенко назвал безвизовый режим частью стратегии по возвращению Крыма

Соглашение об ассоциации с Евросоюзом и безвизовый режим необходимы Киеву для реинтеграции Донбасса и возвращения Крыма. Об этом заявил в понедельник, 16 января, президент Украины Петр Порошенко, выступая на встрече с послами иностранных государств. Слова украинского лидера приводит его пресс-служба.

«Соглашение об ассоциации и безвизовый режим с ЕС уже давно стали неотъемлемыми элементами стратегии по возвращению Донбасса и Крыма», — сказал Порошенко.

Президент вновь назвал Украину «форпостом в борьбе с российской агрессией», а также призвал к сохранению санкций против РФ. «Они [санкции] должны сохраниться до полного выполнения Россией минских договоренностей и полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым», — добавил глава государства.

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Ранее 16 января Порошенко поручил МИД Украины передать в Международный суд ООН новый иск против России, обвинив Москву в нарушении международного права, «аннексии» Крыма и «оккупации» территории Донецкой и Луганской областей.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования и считает полуостров оккупированной территорией. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Киев регулярно обвиняет Россию в причастности к конфликту в Донбассе. Москва отвергает эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.