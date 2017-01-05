У Порошенко ответили на идею уступить России по Крыму и Донбассу

Киев не намерен идти на компромисс с Москвой в вопросе урегулирования кризиса в Донбассе. Об этом в четверг, 5 января, заявил заместитель главы администрации президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев в опубликованном на официальном сайте главы государства ответе на статью украинского бизнесмена Виктора Пинчука.

«Я не могу согласиться с призывом к компромиссам на основе обеспокоенности. Страхи и слабость — плохие советники. Они подогревают аппетиты России», — говорится в заявлении Елисеева. По его словам, в Киеве власти поддерживают идею проведения местных выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, но в строгом соответствии с украинским законодательством.

Также представитель администрации Порошенко отверг возможность «торговли территориями». «Будь то Донбасс или Крым, эти территории не могут быть предметом торговли за мир», — подчеркнул Елисеев. Он заключил, что «договоренности на условиях России являются неправильной политикой».

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Ранее в четверг стало известно, что Порошенко решил не посещать традиционный украинский ланч в Давосе (Швейцария), который в рамках Всемирного экономического форума ежегодно организует фонд Пинчука. Такое решение глава государства принял якобы в связи с публикацией статьи украинского миллиардера.

В конце декабря 2016 года в газете The Wall Street Journal Пинчук опубликовал статью, где призывает к «болезненным компромиссам» ради мира с Россией исходя из сложившихся реалий. Под этим он подразумевает приход новой американской администрации, пообещавшей реализовать другой подход к России. Кроме того, миллиардер указал, что в Европе к власти могут прийти «лидеры, которые захотят заключить сделку с Кремлем». Одним из компромиссных шагов Украины бизнесмен назвал признание местных выборов в Донбассе.