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В Раде призвавшего к компромиссам миллиардера Пинчука назвали врагом

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Виктор Пинчук
Виктор Пинчук

Ряд депутатов Верховной Рады Украины подвергли резкой критике статью миллиардера Виктора Пинчука в газете The Wall Street Journal, где он призывает к «болезненным компромиссам» ради мира с Россией исходя из сложившихся реалий. Под этим он подразумевает приход новой американской администрации, пообещавшей реализовать новый подход к России. Кроме того, в Европе к власти могут прийти «лидеры, которые захотят заключить сделку с Кремлем», указал он.

По мнению Пинчука, необходимо учитывать тот факт, что Украине не следует стремиться в ближайшем будущем вступить в Евросоюз, также страна в среднесрочной перспективе не присоединится к НАТО.

Одним из компромиссов Пинчук назвал признание на этом этапе местных выборов в Донбассе. При этом миллиардер подчеркнул, что Москва должна выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений 2014 и 2015 годов, чтобы положить конец конфликту в восточной части Украины. При этом, по его мнению, «Крым не должен встать на пути сделки, которая закончит войну на востоке на справедливой основе».

«Мы также должны ясно дать понять, что готовы принять постепенное снятие санкций в отношении России», — добавил Пинчук.

Депутат Рады Игорь Мосийчук, представитель Радикальной партии Олега Ляшко, в своем Facebook заявил, что «олигарх Виктор Пинчук предлагает капитулировать перед Россией, смириться с оккупацией Крыма и провести выборы в ДНР и ЛНР», и предложил отстранить его тестя Леонида Кучму от участия в мирных переговорах.

Депутат от «Батькивщины» Игорь Луценко в своем Facebook назвал Пинчука врагом. По его словам, бизнесмен «представляет мнение тех на Западе, которые, подобно россиянам, хотят видеть Украину колонией Москвы, но маскируются под друзей, призывают к компромиссам, убеждают, что другого выхода, как сдаваться, нет».

Представитель «Оппозиционного блока» Александр Вилкул, в свою очередь, поддержал миллиардера. «Пинчук заявил о необходимости компромисса для вывода Украины из кризиса и войны. Давайте честно - это то, о чем говорят и украинцы, которые хотят мира, и мировые элиты», — написал он в Facebook.

«Чем дольше будет длиться конфликт на востоке страны, тем сложнее потом будет сшить Украину», — подчеркнул Вилкул.

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