Порошенко отказался от украинского ланча в Давосе из-за статьи в WSJ

Президент Украины Петр Порошенко решил не посещать традиционный украинский ланч в Давосе (Швейцария), который в рамках Всемирного экономического форума организует фонд бизнесмена Виктора Пинчука. Об этом в четверг, 5 января, сообщает «Левый берег».

По информации издания, такое решение глава государства принял после публикации в газете The Wall Street Journal статьи Пинчука с предложениями об урегулировании конфликта между Украиной и Россией. «Президент будет иметь свою программу в Давосе, однако к Пинчуку после статьи он точно не пойдет», — приводит «Левый берег» слова источника в МИД Украины.

В конце декабря 2016 года ряд депутатов Верховной Рады Украины подвергли резкой критике статью Пинчука в газете The Wall Street Journal, где он призывает к «болезненным компромиссам» ради мира с Россией исходя из сложившихся реалий. Одним из таких шагов бизнесмен назвал признание местных выборов в Донбассе.

Материалы по теме Украина вчера Каким выдался 2016 год для Порошенко и компании

Комментируя статью, депутат Игорь Мосийчук заявил, что «олигарх Виктор Пинчук предлагает капитулировать перед Россией, смириться с оккупацией Крыма и провести выборы в ДНР и ЛНР», и предложил отстранить его тестя Леонида Кучму от участия в мирных переговорах. Другой парламентарий Игорь Луценко назвал Пинчука врагом, который «хочет видеть Украину колонией Москвы».

Пинчук ежегодно во время Всемирного экономического форума в Давосе проводит украинский ланч, в ходе которого обсуждаются тенденции развития Украины.

В этом году Всемирный экономический форум пройдет 17-20 января.

