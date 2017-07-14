Вице-спикер Рады предложила обливать «бесноватых» депутатов святой водой

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко предложила окроплять депутатов святой водой. Об этом в пятницу, 14 июля, она написала на своей странице в Facebook.

«Я предлагаю начинать утро с окропления всех святой водой — число бесноватых зашкаливает в зале Рады. На беснующихся можно выливать сразу ведро, может и поможет», — отметила Геращенко.

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Ранее в этот же день в украинском парламенте был зарегистрирован законопроект, который предлагает читать молитву «Отче наш» сразу после открытия пленарных заседаний. Авторами инициативы стали бывший министр культуры Оксана Билозир, член комитета по вопросам здравоохранения Андрей Шипко, а также представители «Оппозиционного блока». Портал kp.ua сообщает, что Билозир каждый четверг проводит в Верховной Раде молитвенный завтрак, во время которого вместе с другими народными избранниками читает Евангелие.

В октябре 2016-го руководитель главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерал Василий Вовк сказал, что большинство депутатов Верховной Рады и политической элиты Украины тайно остаются прихожанами Украинской православной церкви Московского Патриархата (УПЦ МП).

На Украине в настоящее время действует каноническая УПЦ МП, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).