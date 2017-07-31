Программу тотальной украинизации школ запустили в Херсонской области

Все школы Херсонской области будут переведены на украинский язык обучения. Об этом в понедельник, 31 июля, агентству УНН сообщил начальник управления образования, науки и молодежи Херсонской обладминистрации Евгений Криницкий.

«Наша принципиальная позиция, чтобы абсолютно все школы области постепенно перевести на украинский язык обучения. Именно поэтому мы планируем с этого года начать с первых классов», — сказал Криницкий.

Он добавил, что в регионе сейчас 26 русскоязычных школ. «Понятно, что переход будет длительным. Есть вопросы переобучения педагогических кадров, и планируется дополнительная закупка украинских книг. Мы плавно будем переводить на украинский язык сначала первые классы, затем пятые классы. То есть систематически и плавно мы будем переводить все классы», — подчеркнул чиновник.

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25 мая депутат Киевского городского совета Игорь Мирошниченко призвал за использование русского языка в украинских школах бить учителей и учеников батогами. «Если в украиноязычной школе учителя позволяют себе разговаривать на русском языке, то они показывают плохой пример детям. Безусловно», — заявил Мирошниченко.

В тот же день губернатор Донецкой области (подконтрольной Киеву части региона) Павел Жебривский объявил русский язык элементом гибридной войны.

23 мая Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о введении обязательной 75-процентной квоты на вещание на украинском языке. Новое ограничение поддержали 269 депутатов — представители почти всех фракций и групп парламента, кроме «Оппозиционного блока».