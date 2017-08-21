Ющенко назвал причиной войны в Донбассе слабую связь с украинской историей

Вооруженный конфликт в Донбассе начался из-за того, что жители региона крайне слабо ощущают свою связь с украинской историей и культурой. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший президент Украины Виктор Ющенко.

«Эта территория — самое слабое звено нашего национального единства», — отметил бывший глава государства, добавив, что жители Донбасса говорят на русском языке, ходят в русскую церковь, читают российские газеты, ходят в русский театр, смотрят российское телевидение. «Это готовый "русский мир"», — заключил Ющенко.

Материалы по теме Развод по-украински Почему Порошенко назвал «безвиз» окончательным разрывом отношений с Россией

Он выразил мнение, что для восстановления единства Украины нужно заниматься не демократическими реформами и евроинтеграцией, а национальным возрождением.

20 июля первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Киев потерял контроль над Крымом и Донбассом из-за того, что во время Майдана власть и оппозиция не смогли договориться друг с другом. По его словам, диалог был сорван из-за амбиций сторон конфликта, веры власти в то, что «сила на ее стороне».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине. Киев регулярно обвиняет во вмешательстве в конфликт Россию. В Кремле эти обвинения опровергают, ссылаясь на отсутствие доказательств.