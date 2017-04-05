Ющенко насчитал двадцать четыре войны Украины с Россией

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что считает конфликт в Донбассе двадцать четвертой войной Украины с Россией. Об этом в среду, 5 апреля, он сказал журналисту телеканала ZIK, видео фрагмента интервью доступно на YouTube.

«Конечно, это национально-освободительная война. Это 24-я война с Россией. В контексте этого нам надо приостановить дипломатические отношения, запретить общение между гражданами [двух стран], торговлю, оказание услуг и перемещение капиталов», — отметил Ющенко.

Он добавил, что на Украине до окончания противостояния должно быть запрещено проведение любых выборов, внесение изменений в конституцию страны.

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22 февраля президент Украины Петр Порошенко сказал, что существует угроза полномасштабной войны с Россией. В октябре 2016-го он заявил, что Украина располагает одной из самых эффективных армий на европейском континенте. По словам украинского лидера, это позволило Киеву «остановить агрессора».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет РФ страной-агрессором. При этом украинские суды отказываются это признавать. Так, в 2016 году апелляционный суд Киева отказал в удовлетворении иска о признании России агрессором. Москва отвергает обвинения во вмешательстве в вооруженное противостояние на юго-востоке Украины, ссылаясь на отсутствие доказательств и подчеркивая, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта.