«Нормандская четверка» потребовала немедленного прекращения огня в Донбассе

Стороны конфликта в Донбассе должны немедленно прекратить нарушение режима перемирия. С таким заявлением выступили в

ходе телефонной беседы лидеры «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина). Об этом сообщила представитель правительства Германии Ульрике Деммер, передает во вторник, 25 июля, ТАСС.

«Необходимо принять меры для того, чтобы избежать повреждений гражданской инфраструктуры, а также избежать гуманитарной катастрофы в Донбассе», — отметила Деммер.

Как отметила чиновница, участники беседы «были едины во мнении, что вопросы политического, гуманитарного и экономического характера, а также аспекты безопасности "Минска" должны быть реализованы в полной мере». Кроме того, речь шла и о безопасном доступе мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во все части Донбасса, включая те области украинско-российской границы, которые на данный момент не контролируются.

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Президент России Владимир Путин, глава Франции Эммануэль Макрон, украинский лидер Петр Порошенко и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонные переговоры в формате «нормандской четверки» 24 июля. Беседа продолжалась около двух часов.

Главы государств ознакомились с докладом ОБСЕ по ситуации на юго-востоке Украины. Так, стороны обменялись мнениями «с учетом серьезных сбоев» с реализацией минских договоренностей. Российский президент подробно изложил позицию Москвы по всем ключевым положениям.

«Нормандским форматом» называют переговоры по мирному урегулированию на Украине. В феврале 2015-го в Минске лидеры четырех стран согласовали документ, предусматривающий, в частности, введение в Донбассе режима прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, законодательное закрепление особого статуса региона.

Вооруженный конфликт в регионе начался весной 2014-го и был вызван произошедшим в стране государственным переворотом.