Песков рассказал о телефонных переговорах «нормандской четверки»

Телефонные переговоры «нормандской четверки» — лидеров России, Франции, ФРГ и Украины — начались в понедельник, 24 июля, в полдень по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Как правило, такие разговоры — они достаточно сложные в исполнении. Потому что, вы понимаете, разговаривают четыре человека, параллельно идет перевод, поэтому они длятся достаточно долго», — рассказал Песков.

На момент разговора представителя Кремля с журналистами беседа в «нормандском формате» продолжалась на протяжении более полутора часов. Песков отказывался озвучить результаты до ее завершения. «Сейчас, в данный момент, еще продолжается телефонный разговор в «нормандском формате». Президент Путин общается с канцлером Меркель, президентом Макроном и президентом Порошенко», — сказал Песков.

Он отметил, что Кремль по итогам разговора предоставит информацию журналистам.

