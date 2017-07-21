Кремль подтвердил дату телефонных переговоров «нормандской четверки»

Телефонные переговоры лидеров России, Франции, ФРГ и Украины состоятся 24 июля. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает в пятницу, 21 июля, РИА Новости.

Ранее дату телефонных переговоров «нормандской четверки» называл президент Украины Петр Порошенко. «Уже в понедельник [24 июля] состоятся телефонные переговоры в "нормандском формате". И я буду требовать немедленного реального обеспечения режима прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения», — передает слова Порошенко «112 Украина».

Материалы по теме Дошли до Берлина Почему встреча «нормандской четверки» станет для Путина испытанием

Канцлер ФРГ Ангела Меркель анонсировала телефонный четырехсторонний разговор 8 июля на брифинге по итогам «Большой двадцатки» в Гамбурге. На полях саммита лидеры трех стран — России, Франции и Германии — обсудили ситуацию на Украине и констатировали серьезную пробуксовку в реализации положений минских договоренностей. Представитель Украины на переговорах отсутствовал, так как это государство не входит в «двадцатку».

Возможность провести телефонный разговор также обсуждалась в конце июня, однако консультации так и не состоялись.

Последняя встреча лидеров четырех стран прошла в октябре прошлого года в Берлине. До этого переговоры в подобном формате состоялись в октябре 2015-го в Париже.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины длится с весны 2014 года. В феврале 2015-го в Минске лидеры стран «нормандской четверки» согласовали документ, предусматривающий, в частности, введение в Донбассе режима прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, законодательное закрепление особого статуса региона.