Лидеры «нормандской четверки» обсудили сбои в реализации минских договоренностей

Президент России Владимир Путин, глава Франции Эммануэль Макрон, украинский лидер Петр Порошенко и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонные переговоры в формате «нормандской четверки». Об этом в понедельник, 24 июля, сообщается на сайте Кремля.

Лидеры ознакомились с докладом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по ситуации на юго-востоке Украины. «Были заслушаны отчеты главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрула Апакана и его заместителя Александра Хуга о положении дел с обеспечением режима прекращения огня на линии соприкосновения сторон внутриукраинского конфликта и других аспектах деятельности наблюдателей ОБСЕ», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что после этого стороны обменялись мнениями «с учетом серьезных сбоев» с реализацией минских договоренностей. Президент России Владимир Путин подробно изложил позицию Москвы по всем ключевым положениям.

Телефонные переговоры начались в полдень по московскому времени. Отчет о них пресс-служба Кремля опубликовала в 16:15. «Как правило, такие разговоры — они достаточно сложные в исполнении. Потому что, вы понимаете, разговаривают четыре человека, параллельно идет перевод, поэтому они длятся достаточно долго», — рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нормандским форматом» называют переговоры по мирному урегулированию на Украине. В феврале 2015-го в Минске лидеры четырех стран согласовали документ, предусматривающий, в частности, введение в Донбассе режима прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, законодательное закрепление особого статуса региона.