Макрон и Меркель составили список нуждающихся в разведении сил районов Донбасса

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель разработали список районов Донецкой и Луганской областей, из которых необходимо вывести военных и тяжелое вооружение. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает РИА Новости.

«Разведение воинских частей и отведение тяжелого вооружения должно быть приоритетом. Главы государств и правительств обсуждали значение отведения тяжелого вооружения и отведение частей в наиболее затронутых районах, Франция и Германия разработали их список», — сказано в заявлении, составленном по итогам телефонных переговоров в формате «нормандской четверки».

Материалы по теме Дошли до Берлина Почему встреча «нормандской четверки» станет для Путина испытанием

Рабочей группе по безопасности трехсторонней контактной группы поручено определить и обозначить эти зоны в рамках следующего заседания, которое состоится 2 августа.

Также Макрон и Меркель призвали к продолжению перемирия в Донбассе.

Телефонный разговор лидеров стран «нормандской четверки» начался 24 июля в полдень по московскому времени. Лидеры ознакомились с докладом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по ситуации на юго-востоке Украины. После этого стороны обменялись мнениями «с учетом серьезных сбоев» с реализацией минских договоренностей.

«Нормандским форматом» называют переговоры по мирному урегулированию на Украине. Впервые представители Германии, Франции, России и Украины приступили к обсуждению вопроса в июне 2014 года в Нормандии на торжествах, посвященных 70-летию высадки союзнических войск.