Съемочную группу «России 24» обстреляли в Донбассе во время школьного перемирия

Съемочная группа канала «Россия 24» попала под обстрел в Донбассе во время подготовки репортажа о так называемом школьном перемирии. Об этом сообщает сайт Вести.ru, который вместе с каналом принадлежит ВГТРК.

Репортеры готовили сюжет о нарушениях режима прекращения огня. Во время прямого включения военный корреспондент Александр Сладков заявил, что огонь был открыт с украинских позиций. Журналисты находились рядом с населенным пунктом, в 600 метрах от линии соприкосновения. При обстреле никто не пострадал.