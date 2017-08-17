Немецкий политик согласился с принадлежностью Крыма России

Заместитель председателя немецкой партии «Альтернатива для Германии», лидер ее предвыборного списка Александр Гауланд заявил, что Россия не вернет Крым, несмотря на санкции. Об этом политик заявил в интервью Deutsche Welle.

«Россия уже никогда не вернет Крым. Я не думаю, что санкции могут на что-либо повлиять», — подчеркнул Гауланд. Как отмечает издание, «Альтернатива для Германии» последовательно выступает за отмену антироссийских санкций.

В июле глава немецкого МИД Зигмар Габриэль заявил, что видит смысл в постепенной отмене антироссийских санкций. Кроме того, министр выступил за новую политику Берлина по отношению к Москве, которая заключается в разрядке напряженности.

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Страны Запада постоянно возлагают на Россию ответственность за выполнение минских соглашений, а также связывают с этим снятие санкций. В свою очередь Москва напоминает, что является только одним из гарантов минского процесса, а не стороной конфликта.

Минские соглашения — документ, согласованный в феврале 2015 года лидерами «нормандской четверки» — Германии, Франции, Украины и России. Он направлен на деэскалацию вооруженного конфликта на востоке Украины.

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, в результате которого за это решение выступило подавляющее большинство участников голосования. Киев отказывается признать результаты плебисцита. Россия указывает на то, что референдум был осуществлен в соответствии со всеми нормами международного права.