Заявление Германии и Австрии по новым санкциям сочли хорошим знаком для России

Критика со стороны Германии и Австрии в отношении новых санкций США против России говорит о росте противоречий между европейскими и американскими властями, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Своей оценкой он поделился в беседе с «Лентой.ру» в четверг, 15 июня.

«За эти несколько месяцев после выборов президента Соединенных Штатов мы почувствовали противостояние между американцами и Европой. Причем о нем говорят первые руководители европейских государств, в частности канцлер ФРГ Ангела Меркель», — сказал сенатор.

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По его словам, многие западные политики понимают деструктивность санкционного подхода, однако в силу разных причин открыто не призывают отказаться от него. «Даже ведущие страны Европы, такие как Германия и Франция, негативно относятся к санкциям, хотя все равно их продлевают», — считает член Совфеда. По его словам, несмотря на это, совместное заявление дипведомств двух стран можно считать хорошим сигналом.

Ранее в четверг глава МИД Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн осудили проект новых санкций США в отношении российского топливно-энергетического комплекса. В совместном заявлении МИД двух стран отмечается, что эти ограничения создадут опасность для европейских компаний, которые участвуют в энергоснабжении континента.

14 июня сенат США одобрил законопроект по расширению антироссийских санкций. В случае его утверждения американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней. Также предлагается ограничить сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора.