Путин поведал о жизни под санкциями на протяжении всей истории России

История России показывает, что страна жила под санкциями на протяжении всей своей истории. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг, 15 июня.

«Мы жили под санкциями, начиная с того момента, как Россия начала вставать на ноги. Это было на протяжении всей нашей истории, даже до Октябрьской революции», — сказал глава государства.

Президент также отметил, что «не было бы Крыма, придумали бы еще что-нибудь, для сдерживания России».

С одной стороны, ограничительные меры помогают России «включать мозги, ресурсы и таланты». Но с другой стороны, новые ограничительные меры ни к чему хорошему не приведут, и в целом это «ненормальная ситуация», считает российский президент.

«Сейчас мы знаем, что в сенате США опять возник законопроект по поводу ужесточения этих санкций, кстати, говоря, почему? Ведь ничего такого экстраординарного не происходит. В связи с чем на голом месте опять начали говорить об этих санкциях?» — заявил он.

По его словам, это свидетельство продолжающейся внутриполитической борьбы в Штатах.