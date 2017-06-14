Володин увидел в санкциях Запада генетическую нелюбовь к славянам

Спикер Госдумы Вячеслав Володин увидел в санкционной политике Запада в отношении России и Белоруссии генетическое неприятие славян. Такое мнение он высказал в интервью «Интерфаксу».

«Это начинает уже переходить какие-то грани разумного и можно заподозрить тех, кто стоит за этими санкциями, в борьбе со славянами», — заявил он. По словам председателя нижней палаты парламента, тут можно говорить о «патологической нелюбви» к упомянутым народам. Володин добавил, что не знает, с чем может быть связано такое отношение.

Он также согласился с теми, кто считает, что Запад поддерживает протестные акции в России, рассчитывая, что это «подогреет» ситуацию в стране.

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13 июня президент США Дональд Трамп продлил на год введенные в 2006 году санкции в отношении белорусских руководителей, которые подрывают «демократические процессы или институты в Белоруссии, нарушают права человека», занимаются коррупционной деятельностью. По мнению американского лидера, действия этих людей создают угрозу нацбезопасности и внешней политике США.

Ограничительные меры в отношении России Вашингтон ввел в 2014 году, на фоне присоединения Крыма и конфликта на востоке Украины. С тех пор санкции неоднократно продлевались и расширялись. Сейчас американские сенаторы намерены провести законопроект, который позволит ужесточить существующие меры.