Сурков назвал встречу с Волкером серьезной и непредвзятой

Помощник президента России Владислав Сурков назвал хорошими, полезными и конструктивными переговоры со спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером. Об этом он сообщил после встречи, прошедшей в Минске в понедельник, 21 августа, передает ТАСС.

По словам Суркова, стороны согласились, что текущая ситуация на юго-востоке Украины не может устраивать ни конфликтующие стороны, ни внешние силы, содействующие урегулированию. Он отметил, что «дискуссия велась в тоне взаимного уважения и заинтересованности, честно, серьезно, без иллюзий и предвзятости».

В ходе переговоров была подтверждена приверженность выполнению минских соглашений, а также предложены «свежие идеи и новаторские подходы по их реализации», указал помощник российского президента. «Согласились с тем, что мирный процесс и на политическом треке, и в сфере безопасности может и должен идти быстрее», — добавил он.

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Встреча проходила в закрытом для СМИ режиме. Ее анонсировали 19 августа. Тогда отмечалось, что Волкер обсудит с представителем российских властей отношения между Москвой и Киевом. Имя представителя России не указывалось.

Москва и Вашингтон в начале июля договорились создать канал связи для урегулирования ситуации на Украине. Это было сделано после переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Тогда госсекретарь США Рекс Тиллерсон назначил специальным представителем по Украине бывшего постпреда при НАТО Курта Волкера.