В МИД опровергли сообщения о назначении Волкера по запросу Москвы

Россия не просила США назначать специального представителя по Украине. Об этом в понедельник, 7 августа, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил в интервью агентству Sputnik, передает РИА Новости.

«Я не хочу комментировать высказывания тех или иных официальных лиц, но я заверяю вас, что российская сторона никогда с подобной просьбой к США не обращалась», — подчеркнул дипломат, комментируя слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что спецпредставитель по Украине Курт Волкер был назначен по запросу Москвы.

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Рябков отметил, что при этом российская сторона заявляла о готовности к диалогу с американскими коллегами. «Мы не просили ни о каком назначении американского спецпреда. Мы просто говорили о том, что в отсутствие такого человека довольно странно говорить о том, что нужен диалог», — добавил он.

Москва и Вашингтон в начале июля договорились создать канал связи для урегулирования ситуации на Украине. Это было сделано после переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Тогда Тиллерсон назначил специальным представителем по Украине бывшего постпреда при НАТО Курта Волкера.