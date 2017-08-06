Источник сообщил о планах Лаврова провести встречу с главой МИД Турции

Министр иностранных дел Сергей Лавров намерен провести встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в столице Филиппин Маниле. Об этом сообщил ТАСС источник в российской делегации.

«Такая встреча может состояться в воскресенье», 6 августа, рассказал собеседник.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел России проведет в филиппинской столице переговоры с главой МИД Китая Ван И. Ожидается, что будут обсуждаться актуальные двусторонние вопросы и международная повестка дня.

Лавров также встретится с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Последний будет искать точки соприкосновения с Москвой, заявляла постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли.

Лавров прибыл в Манилу на участия в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Встреча глав МИД стран организации проходит на Филиппинах со 2 по 8 августа.