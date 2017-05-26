Россия и Китай выступили против развития ракетной программы Пхеньяна

Москва и Пекин выступают против развития ракетной программы Северной Кореи. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров со своим китайским коллегой Ван И, сообщает «Интерфакс».

«Одновременно мы подчеркнули контрпродуктивность попыток использовать действия Пхеньяна как повод для наращивания избыточного военного потенциала в регионе, включая развертывание там нового позиционного района глобальной противоракетной обороны США», — пояснил Лавров.

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По его словам, Россия и Китай выступают за полную денуклеаризацию Корейского полуострова.

14 мая В КНДР был произведен очередной ракетный пуск. Как сообщило агентство ЦТАК, цель испытания — проверка возможности доставки этой ракетой «крупной тяжелой ядерной боеголовки».

Полет снаряда, запущенного из провинции Пхёнан-Пукто, продолжался полчаса, он преодолел около 700 километров и упал в Японском море, между Корейским полуостровом и Японией.

Ракетная и ядерная программы КНДР вызывают серьезную озабоченность у мирового сообщества. В частности, США заявляли о готовности нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится на еще одно ядерное испытание. В ответ в Пхеньяне заявили, что в этом случае сами осуществят превентивный удар.

Позже в США уточнили, что намерены оказывать на КНДР дипломатическое и санкционное давление, а также привлекать Китай к тому, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ракетной и ядерной программ.